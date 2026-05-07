Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Handy- und Gurtverstöße festgestellt

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2026, wurde durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr eine Kontrollstelle in der Peter-Altmeier-Allee in der Mainzer Innenstadt eingerichtet.

Der Schwerpunkt der Kontrolle lag insbesondere auf Ablenkungen im Straßenverkehr sowie Gurtverstößen.

Insgesamt wurden 23 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei stellten die Einsatzkräfte unter anderem fünf Handyverstöße sowie drei Verstöße gegen die Gurtpflicht fest.

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