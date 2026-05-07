Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 34-Jährige begeht Ladendiebstähle in mehreren Geschäften in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

Am Dienstag, 06.05.2026, kam es gegen 12:15 Uhr in einem Einkaufsladen im Bereich Am Höfchen in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl.

Eine 34-jährige Frau betrat mit Kinderwagen samt Baby das Geschäft und entnahm mehrere Artikel aus der Auslage. Im weiteren Verlauf wurden Waren teilweise aus den Verpackungen genommen und in einem mitgeführten Rucksack verstaut. Beim Verlassen des Geschäfts wurde die Frau durch einen Ladendetektiv konfrontiert.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen durch hinzugerufene Einsatzkräfte konnten weitere Artikel aufgefunden werden, die einem anderen Ladengeschäft in der Mainzer Altstadt zugeordnet werden konnten.

Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

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