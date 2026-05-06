Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einsatz an der Cruceniaschule in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Seit ca. 12:00 Uhr läuft ein Einsatz an der Cruceniaschule. Nach ersten Informationen wurde im Keller des Gebäudes mutmaßlich Pfefferspray versprüht.

Aktuell klagen rund 20 Personen über Atemwegsreizungen und werden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Feuerwehr, Polizei und Sanitäter sind vor Ort. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar; die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bitte halten Sie die Rettungswege im Bereich der Schule frei.

Medienanfragen ausschließlich an den nachfolgenden Kontakt.

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