PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Pkw und anschließender Missbrauch von Debitkarten

Ober-Olm (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, dem 03.05.2026, 19:00 Uhr, bis Dienstag, dem 05.05.2026, 10:00 Uhr, kam es in der Gutenbergstraße in Ober-Olm zu einem Diebstahl aus einem Pkw.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Zentralverriegelung des Fahrzeugs defekt. Ein gewaltsames Öffnen des Pkw konnte nicht festgestellt werden. Aus dem Fahrzeuginneren wurden Bargeld im hohen zweistelligen Bereich sowie mehrere Debitkarten entwendet. Mit zwei der entwendeten Karten wurden im Anschluss mehrere unberechtigte Abbuchungen durchgeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Präventionstipps der Polizei:

   -	Fahrzeug stets überprüfen: Vergewissern Sie sich beim Verlassen 
Ihres Fahrzeugs, dass dieses tatsächlich verschlossen ist.
   -	Keine Wertgegenstände im Auto lassen: Lassen Sie Bargeld, 
Zahlungskarten oder andere Wertgegenstände niemals im Fahrzeug zurück
- auch nicht kurzfristig.
   -	Technische Mängel beheben: Lassen Sie Defekte an der 
Zentralverriegelung oder Schließanlage umgehend reparieren.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Diebstahl eines Minibaggers

    Nieder-Olm (ots) - In der Zeit von Montag, dem 04.05.2026, 17:00 Uhr, bis Dienstag, dem 05.05.2026, 08:00 Uhr, kam es in Nieder-Olm zum Diebstahl eines Minibaggers von einem Firmengelände. Bislang unbekannte Täter betraten das Gelände und begaben sich zu dem dort abgestellten Minibagger. Dieser wurde auf bislang unbekannte Weise entwendet. Anschließend verließen die Täter das Gelände mitsamt dem Minibagger und ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Mann stört Polizeieinsatz und erhält Nötigungsanzeige

    Mainz (ots) - Am Donnerstag, 30.04.2026, kam es gegen 10:30 Uhr im Küferweg in Mainz-Bretzenheim zu einer Störung eines laufenden Polizeieinsatzes, die eine Anzeige wegen Nötigung nach sich zog. Eine Streife hielt im Rahmen eines gemeldeten Verkehrsunfalls am Straßenrand vor einem Anwesen. Eine Polizeibeamtin hielt sich gerade am Streifenwagen auf, um entsprechende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren