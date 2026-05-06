Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl aus Pkw und anschließender Missbrauch von Debitkarten

Ober-Olm (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, dem 03.05.2026, 19:00 Uhr, bis Dienstag, dem 05.05.2026, 10:00 Uhr, kam es in der Gutenbergstraße in Ober-Olm zu einem Diebstahl aus einem Pkw.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Zentralverriegelung des Fahrzeugs defekt. Ein gewaltsames Öffnen des Pkw konnte nicht festgestellt werden. Aus dem Fahrzeuginneren wurden Bargeld im hohen zweistelligen Bereich sowie mehrere Debitkarten entwendet. Mit zwei der entwendeten Karten wurden im Anschluss mehrere unberechtigte Abbuchungen durchgeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Präventionstipps der Polizei:

- Fahrzeug stets überprüfen: Vergewissern Sie sich beim Verlassen Ihres Fahrzeugs, dass dieses tatsächlich verschlossen ist.

- Keine Wertgegenstände im Auto lassen: Lassen Sie Bargeld, Zahlungskarten oder andere Wertgegenstände niemals im Fahrzeug zurück - auch nicht kurzfristig.

- Technische Mängel beheben: Lassen Sie Defekte an der Zentralverriegelung oder Schließanlage umgehend reparieren.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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