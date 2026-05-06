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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 37 neue Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare verstärken das Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 37 neue Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare verstärken das Polizeipräsidium Mainz
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Mainz (ots)

Am Montag, 04.05.2026, begrüßte Polizeivizepräsident Ulrich Koch im Polizeipräsidium Mainz insgesamt 37 frisch graduierte Polizistinnen und Polizisten.

"Es ist ein besonderer Moment, junge Menschen in unseren Reihen zu begrüßen, die mit so viel Elan und fundiertem Wissen zu uns kommen", betonte Koch.

Die Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare haben ihr Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz erst vor wenigen Tagen erfolgreich beendet und starten nun in ihre polizeiliche Laufbahn.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden künftig bei den Polizeiinspektionen sowie den Polizeiautobahnstationen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mainz eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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