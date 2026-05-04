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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2026, gegen 23:55 Uhr kam es in einem Lokal in der Mainzer Altstadt zu einer Körperverletzung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat eine Personengruppe von etwa fünf Personen, darunter der bislang unbekannte Täter, ein Lokal und begehrte die Nutzung der sanitären Einrichtungen. Da dies durch den 62-jährigen Geschädigten mit dem Hinweis auf die ausschließliche Nutzung für Gäste verneint wurde und auch ein weiterer Aufenthalt im Lokal nicht gestattet wurde, entwickelte sich ein Streitgespräch.

Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der unbekannte Täter dem Geschädigten ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Täter mit der Personengruppe in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte lehnte eine medizinische Behandlung ab.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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