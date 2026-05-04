Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Mainz (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 29.04.2026, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 03.05.2026, 17:00 Uhr kam es in der Straße "Am Rosengarten" in Mainz zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Im Zeitraum von Dienstag, 28.04.2026, 15:00 Uhr, bis Samstag, 02.05.2026, 10:16 Uhr kam es in der Straße "Im Leimen" in Mainz ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Wohnhäusern und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten sie mehrere Wertgegenstände.

Anschließend verließen die Täter die Grundstücke in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhen sind derzeit noch unbekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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