Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung in einem Linienbus

Mainz (ots)

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 19:10 Uhr kam es in einem Linienbus in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zwischen einer 31-jährigen Frau mit ihrem Kind und einer 72-jährigen Frau zu einer Auseinandersetzung.

Im Verlauf des Geschehens kam es zunächst zu Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung von Sitzplätzen im Bereich der Kinderwagenstellfläche. Die Situation eskalierte in der Folge, wobei es zu einem körperlichen Übergriff auf die 31-Jährige kam. Diese erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf sowie zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

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