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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann stört Polizeieinsatz und erhält Nötigungsanzeige

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2026, kam es gegen 10:30 Uhr im Küferweg in Mainz-Bretzenheim zu einer Störung eines laufenden Polizeieinsatzes, die eine Anzeige wegen Nötigung nach sich zog.

Eine Streife hielt im Rahmen eines gemeldeten Verkehrsunfalls am Straßenrand vor einem Anwesen. Eine Polizeibeamtin hielt sich gerade am Streifenwagen auf, um entsprechende Dokumente auszufüllen, als ein Mann mit seinem Pkw unmittelbar dahinter anhielt. In der Folge ließ der Mann mehrfach den Motor aufheulen, hupte wiederholt und äußerte lautstark seinen Unmut.

Trotz entsprechender Hinweise verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und uneinsichtig und störte dadurch den Polizeieinsatz.

Gegen den Mann wurde schließlich ein Strafverfahren wegen Nötigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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