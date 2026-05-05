Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht

Mainz (ots)

Am Montag, 04.05.2026, kam es gegen 14:00 Uhr in der Mainzer Neustadt im Bereich der Corneliusstraße / Kreyßigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Roller und einem Pkw.

Ein 32-jähriger E-Roller-Fahrer befuhr die Corneliusstraße in Richtung Richard-Wagner-Straße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden 41-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision, in deren Folge der E-Roller-Fahrer stürzte und sich am Knie sowie am Ellenbogen verletzte. Am Pkw entstand Sachschaden.

Ein freiwilliger Urintest beim E-Roller-Fahrer verlief positiv auf THC. Der Mann gab an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den E-Roller-Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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