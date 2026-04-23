Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher erbeuten Bargeld aus Wohnung

Niederorschel (ots)

An der Liebestatt drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Im Inneren der Wohnung sowie auf dem Balkon suchten die Täter nach Beutegut. Im Rahmen der Beweisaufnahme am Tatort stellte der Wohnungsinhaber fest, dass Bargeld im unteren vierstelligen Wert entwendet wurden. Die tat ereignete sich am Mittwoch in der zeit zwischen 6 Uhr und 19 Uhr.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld und Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen kamen zum Einsatz und sicherten spuren. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0099273

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