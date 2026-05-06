Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl eines Minibaggers

Nieder-Olm (ots)

In der Zeit von Montag, dem 04.05.2026, 17:00 Uhr, bis Dienstag, dem 05.05.2026, 08:00 Uhr, kam es in Nieder-Olm zum Diebstahl eines Minibaggers von einem Firmengelände.

Bislang unbekannte Täter betraten das Gelände und begaben sich zu dem dort abgestellten Minibagger. Dieser wurde auf bislang unbekannte Weise entwendet. Anschließend verließen die Täter das Gelände mitsamt dem Minibagger und flüchteten in unbekannte Richtung.

Es entsteht ein Schaden von ca. 42.000 Euro. Bei dem Hersteller des Bagger handelt es sich um Takeuchi.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Präventionstipps der Polizei:

- Baumaschinen sichern: Stellen Sie Baumaschinen nach Möglichkeit in verschlossenen Hallen oder auf umzäunten, abgeschlossenen Geländen ab.

- Zusätzliche Sicherungen verwenden: Nutzen Sie mechanische Sicherungen wie Radkrallen, Kettenschlösser oder spezielle Wegfahrsperren.

- Zugang erschweren: Blockieren Sie Maschinen so, dass ein einfaches Abtransportieren - z. B. durch Anhänger oder Tieflader - verhindert wird.

- Achten Sie beim Kauf von Baggern oder anderen Baumaschinen auf die Herkunft und vollständige Dokumente. Der Erwerb von entwendeten Gegenständen kann strafbar sein und führt zur Einziehung dieser.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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