POL-UL: (GP) Kuchen - Auseinandersetzung eskaliert

In der Nacht auf Montag leisteten ein 41-Jähriger und eine 38-Jährige in Kuchen erheblichen Widerstand.

Ulm (ots)

Gegen Mitternacht rückte die Polizei zu einer Auseinandersetzung mit Verletzten in die Hauptstraße aus. Den ersten Erkenntnissen zufolge griff ein 41-Jähriger in einer Wohnunterkunft mit einer zerbrochenen Bierflasche Personen an. Ein 21-Jähriger und eine 38-Jährige erlitten dadurch leichte Verletzungen. Bei der Festnahme durch die Polizei leisteten der 41-Jährige erheblichen Widerstand. Auch die 38-Jährige musste aufgrund ihres aggressiven Verhaltens gegenüber der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Rettungskräfte waren im Einsatz und versorgten sowohl die Geschädigten als auch den Angreifer. Denn auch er erlitt durch das Glas eine Schnittverletzung in der Hand. Ein Krankenwagen brachte den Tatverdächtigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der 21-Jährige wurde nach einer Versorgung vor Ort wieder entlassen. Die Polizei Geislingen ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 41-jährigen. Auch die in Gewahrsam genommene 38-Jährige muss mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte rechnen, da sie zwei Beamte attackierte und Widerstand leistete. Dabei biss sie einem der Beamten ins Bein, wodurch der 24-jährige Beamte leicht verletzt wurde. Warum es unter den Beteiligten, allesamt ukrainische Staatsbürger, zur Auseinandersetzung kam, ist bislang noch unklar.

