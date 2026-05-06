Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung in Straßenbahn

Mainz (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, kam es in einer Straßenbahn in der Geschwister-Scholl-Straße in Mainz zu einer Körperverletzung.

Eine Mainzerin beabsichtigte, in die Straßenbahn einzusteigen. Beim Einstieg wurde ihr jedoch durch einen Mann, der sein Fahrrad im Eingangsbereich abgestellt hatte, der Weg versperrt. Die Frau sprach den Mann daraufhin an und bat ihn, das Fahrrad zur Seite zu schieben, um ihr das Einsteigen zu ermöglichen. Dieser kam der Aufforderung jedoch nur unzureichend nach, sodass weiterhin kein ausreichender Platz entstand.

Daraufhin griff die Mainzerin selbst an das Lenkrad des Fahrrads und schob dieses ein Stück zur Seite, um in die Bahn einsteigen zu können. In der Folge schlug der Beschuldigte der Frau unvermittelt mit der Faust gegen die Schulter.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

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