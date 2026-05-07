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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann mit Messer in Gewahrsam genommen

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, gegen 01:00 Uhr, wurde der Polizei eine männliche Person im Bereich Kaiser-Wilhelm-Ring / Lennigstraße gemeldet, die mit einem Messer an einer Straßenlaterne gekratzt haben soll. Zudem sei der Mann zuvor mit dem Messer in der Hand auf einen Mitteiler zugegangen, ohne diesen konkret zu bedrohen.

Die Örtlichkeit wurde daraufhin durch mehrere Polizeikräfte aufgesucht. Der 47-Jährige konnte vor Ort festgestellt werden und näherte sich trotz mehrfacher Aufforderungen mit einem Messer in der Hand dem Mitteiler sowie weiteren Zeugen.

Ein Polizeibeamter stellte sich daraufhin zwischen den Mann und die Zeugen und forderte ihn unter unter Androhung des Schusswaffengebrauchs zum Stehenbleiben sowie zum Niederlegen des Messers auf. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht und gefesselt.

Der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann wurde anschließend in Gewahrsam genommen und um 05:40 Uhr wieder entlassen.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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