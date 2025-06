Polizei Hamburg

POL-HH: 250623-2. Zeugenaufruf nach Raub auf Senior in Hamburg-Steilshoop

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.06.2025, 16:45 Uhr bis 17:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Steilshoop, Borchertring

Ein Unbekannter hat einen 83-Jährigen am Freitag von dem Einkaufszentrum im Hamburger Stadtteil Steilshoop nach Hause verfolgt und vor seiner Wohnanschrift überfallen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 83-jährige Mann im Einkaufszentrum Steilshoop. Dort wurde er durch den unbekannten Mann in für ihn nicht verständlicher Sprache angesprochen. Der Senior setzte daraufhin seinen Weg zu einer Bushaltestelle im Gustav-Seitz-Weg fort. Dabei wurde er offensichtlich von dem Unbekannten verfolgt, der ihn an der Bushaltestelle an einem Arm festhielt. Der 83-Jährige konnte sich losreißen, bestieg den Bus der Linie 7 und fuhr nach Hause.

Vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses im Borchertring wurde der Senior unvermittelt durch den unbekannten Mann angegriffen, der ihn offenbar unbemerkt dorthin begleitet hatte. Der Geschädigte setzte sich zur Wehr, woraufhin der Täter mutmaßlich gemeinsam mit einem unbekannten Begleiter in Richtung Gründgensstraße flüchtete. Der 83-Jährige bemerkte anschließend das Fehlen seiner Armbanduhr und verständigte die Polizei.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung der tatverdächtigen Männer.

Der mutmaßliche Räuber und sein Begleiter können wie folgt beschrieben werden:

1. Haupttäter

- circa 180 cm groß - 20 bis 30 Jahre alt - "südeuropäische" Erscheinung - sprach vermutlich Arabisch - bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit Aufschrift

2. Begleiter

- sprach vermutlich Arabisch - trug einen braunen Rucksack

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 144) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell