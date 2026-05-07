Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung in der Wallaustraße

Mainz (ots)

Am Mittwochnachmittag, 06.05.2026, gegen 15:25 Uhr, kam es in der Wallaustraße in Mainz zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 31-jährigen Frau.

Die Geschädigte befand sich nach ihrem Feierabend gemeinsam mit einer Freundin zu Fuß in der Wallaustraße, als sie unvermittelt von einem 35-jährigen Mann lautstark verbal angegangen wurde. Im weiteren Verlauf schubste der Mann die Geschädigte, sodass diese zu Boden fiel und sich verletzte.

Der Beschuldigte kann durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Gegen diesen wird ein Ermittlungverfahren eingeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zwischen der Geschädigten und dem Beschuldigten keinerlei Vorbeziehung.

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