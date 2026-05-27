Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl bemerkt - Beute im Wert von mehreren tausend Euro

Jena (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer stehen im Verdacht, am Dienstagnachmittag Elektronikartikel im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Elektronikmarkt in einem Einkaufszentrum in der Goethestraße entwendet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden Tatverdächtigen gemeinschaftlich den Markt und führten Einkaufstüten einer anderen Handelskette mit sich. Während einer der Männer mehrere Festplatten im Gesamtwert von über 3.000 Euro in seiner Tasche verstaut haben soll, packte der zweite Tatverdächtige zwei Haartrockner im Wert von rund 660 Euro ein. Anschließend verließen beide den Markt fluchtartig über den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung sowie einen Ladendetektiv beobachtet. Einer der Tatverdächtigen konnte außerhalb des Einkaufszentrums kurzzeitig eingeholt werden, ließ dabei jedoch seine Tasche samt Beutegut zurück und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nicht.

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