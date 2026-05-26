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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall bei Großheringen

Großheringen (ots)

Auf der Landstraße zwischen Großheringen und Bad Sulza kam es heute Morgen gegen 04:45 Uhr zu einem Wildunfall. Als dort ein Wildschwein plötzlich die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 57-jähriger PKW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Wildschwein überlebte den Unfall und rannte davon. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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