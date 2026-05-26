LPI-J: Wildunfall bei Großheringen

Jena (ots) - Am 10.05.2026 ereignete sich vormittags am Lutherplatz in Jena ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. In Bezug auf den Hergang suchen die Ermittler nach wie vor nach Zeugen, um den Ablauf bestmöglich abbilden zu können. Zeugen, welche Beobachtung vor, während und nach dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter dem ...

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