LPI-J: Wildunfall bei Großheringen
Großheringen (ots)
Auf der Landstraße zwischen Großheringen und Bad Sulza kam es heute Morgen gegen 04:45 Uhr zu einem Wildunfall. Als dort ein Wildschwein plötzlich die Straße überquerte, konnte ein heranfahrender 57-jähriger PKW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Wildschwein überlebte den Unfall und rannte davon. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.
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