LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall vom 10.05.2026 am Lutherplatz - Weiterhin Zeugen gesucht

Weimar/Weimarer Land (ots) - Am Montagabend kontrollierten Polizeibeamte in Weimar ein Fahrzeuggespann aus Kleintransporter und Anhänger, nachdem an dem Anhänger eine defekte Beleuchtung festgestellt worden war. Bereits zu Beginn der Kontrolle räumte der 57-jährige Fahrer ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stellte sich heraus, dass das am Anhänger angebrachte Kennzeichen nicht zu diesem gehörte. ...

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