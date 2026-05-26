LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall vom 10.05.2026 am Lutherplatz - Weiterhin Zeugen gesucht
Jena (ots)
Am 10.05.2026 ereignete sich vormittags am Lutherplatz in Jena ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. In Bezug auf den Hergang suchen die Ermittler nach wie vor nach Zeugen, um den Ablauf bestmöglich abbilden zu können. Zeugen, welche Beobachtung vor, während und nach dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter dem Aktenzeichen VUS/0115588/2026 beim Inspektionsdienst Jena zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
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