Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B106 - Polizei stoppt BMW-Fahrer

Schwerin (ots)

Am Dienstagabend, den 7. April 2026, wurde der Polizeiinspektion Schwerin gegen 19:00 Uhr ein Pkw auf der B106 gemeldet, der durch seine gefährliche und riskante Fahrweise aufgefallen war.

Nach Angaben einer Zeugin die mit ihrem Pkw die B106 aus Richtung Neumühle in Fahrtrichtung Dreesch befuhr, beabsichtigte ein schwarzer BMW von der Ausfahrt des Sieben-Seen-Parks auf die B106 aufzufahren. Die Zeugin habe beobachten können, dass der BMW bereits beim Einfädeln aus dem Beschleunigungsstreifen mit überhöhter Geschwindigkeit, die durchgezogene Linie missachtet und den Fahrtweg eines links neben ihm fahrenden Pkw geschnitten haben soll. Der betroffene unbekannte Fahrzeugführer habe eine Gefahrenbremsung durchführen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Im weiteren Verlauf habe der BMW-Fahrer seine riskante Fahrweise fortgesetzt. Dabei sei er mit hoher Geschwindigkeit teils mittig auf der Fahrbahn gefahren und habe dabei auch den Fahrtweg des Pkws der Hinweisgeberin geschnitten, wobei auch diese zu einer Gefahrenbremsung gezwungen worden sei.

Die Fahrstrecke habe sich über mehrere Abschnitte der B106 gezogen. Nach bisherigen Ermittlungen sollen durch das Verhalten des BMW-Fahrers mehrere bisher noch unbekannte Fahrzeugführer gefährdet worden sein.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Fahrer wenig später anhalten und befragen. Der 28-jährige Spanier gab an, unter Zeitdruck zu stehen und daher andere Fahrzeuge überholen zu müssen. Aufgrund der festgestellten Gefährdung beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes und untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Schwerin Zeugen sowie weitere geschädigte Fahrzeugführer, die durch den BMW-Fahrer gefährdet worden sein könnten, sich unter der Telefonnummer 0385 / 5180-2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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