Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kontrolle endet mit mehreren Strafanzeigen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Montagabend kontrollierten Polizeibeamte in Weimar ein Fahrzeuggespann aus Kleintransporter und Anhänger, nachdem an dem Anhänger eine defekte Beleuchtung festgestellt worden war. Bereits zu Beginn der Kontrolle räumte der 57-jährige Fahrer ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stellte sich heraus, dass das am Anhänger angebrachte Kennzeichen nicht zu diesem gehörte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Darüber hinaus reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin und Cannabis.

Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass der Mann den Fahrzeugschlüssel zuvor offenbar unbefugt an sich genommen hatte. Zudem machte er widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Anhängers, weshalb dieser zur Eigentumssicherung sichergestellt wurde. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs sowie Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt.

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