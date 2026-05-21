Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Versuchter Einbruch - Aggressiver betrunkener Autofahrer - E-Scooter gestohlen

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwochabend zwischen 19:45 Uhr und 20:45 Uhr wurde in der Mayenner Straße auf dem Parkplatz der Staufer-Gemeinschaftsschule ein geparkter BMW beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr

Eine 49 Jahre alte Toyota-Fahrerin wollte am Mittwoch kurz vor 15:30 Uhr von einem Parkplatz auf die Wiesenstraße einfahren und übersah hierbei eine 65-jährige Dacia-Fahrerin, die die Wiesenstraße in Richtung Leutenbach entlangfuhr. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Winnenden: Versuchter Einbruch

In der Nacht auf Donnerstag kurz vor 2:30 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Gaststätte in der Ringstraße einzubrechen. Da die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Einbrecher, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montag zwischen 12:15 Uhr und 14:20 Uhr wurde in der Schlichtener Straße im Parkhaus des Ärztezentrums ein geparkter Toyota von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Aggressiver betrunkener Autofahrer

Ein 35 Jahre alter Ford-Fahrer wurde in der Nacht auf Donnerstag gegen 0:30 Uhr im Bereich des Tuscaloosakreisverkehrs einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein beim Autofahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Als der Mann hierzu ins Krankenhaus verbracht werden sollte, setzte er sich massiv zur Wehr, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Zudem beleidigte der 35-Jährige die Polizisten mehrfach und beschädigte den Streifenwagen. Er wurde nach der Blutentnahme aufgrund seiner Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstag, zwischen 11:25 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Schulparkplatz im Häfnersweg einen dort geparkten Fiat. Offenbar fuhr der Unfallverursacher auf den Fiat auf, beschädigte dadurch das Heck des Fiats und entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: E-Scooter gestohlen

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, gegen 11 Uhr einen E-Scooter der Marke "Xiaomi" gestohlen. Der E-Scooter war an den Fahrradabstellplätzen einer Schule in der Richard-Wagner-Straße abgestellt und mittels Schlosses gesichert. Am Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 103 HTU angebracht. Das Polizeirevier Backnang bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

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