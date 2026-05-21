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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr befuhr eine 50-jährige Hyundai-Fahrerin die Schwedenstraße. Dort kam sie aus gesundheitlicher Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst über einen Busch, anschließend kollidierte sie mit einem geparkten VW und schob diesen auf die außerhalb des Fahrzeugs stehende 60-jährige Fahrerin des VW. Die 50-Jährige kam mit ihrem Hyundai anschließend weiter von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dortiges Wohnhaus. Beide Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 22 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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