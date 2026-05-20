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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Einbruch - Unfall - Werbeaufsteller gestohlen

Aalen (ots)

Leutenbach-Nellmersbach: Auto zerkratzt

Zwischen Montag und Mittwoch wurde im Drosselweg ein geparkter Seat auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Einbruch in Firma

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 23:30 Uhr und 02:45 Uhr drang ein unbekannter Täter über ein Fenster in ein Firmengebäude in der Ittenberger Straße ein. Dort durchwühlte er die Büroräumlichkeiten und entwendete Elektrokleingeräte und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Zu dem unbekannten männlichen Täter ist bekannt, dass er etwa 25-35 Jahr alt und von schlanker, sportlicher Statur ist. Er trug einen weißen Jogginganzug, helle Schuhe und einen Rucksack. Er hatte längere Haare die zeitweise zu einem Zopf gebunden waren. Der Polizeiposten Sulzbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zur verdächtigen Person. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07193 352 zu melden.

Welzheim: Unfall

Eine 87-jährige Opel-Fahrerin wollte am Dienstag, gegen 10:50 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Bauer-Straße und Hundsberger Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden 71-jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte den Unfall nicht mehr vermeiden und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer. Das Motorrad rutschte in die Fahrzeugseite des Opels. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Fellbach: Werbeaufsteller gestohlen

Bereits am Montag, 11.05. entwendeten zwei Jugendliche in der Zeit von 13:15 Uhr und 13:30 Uhr zwei Pappaufsteller einer Werbefigur aus einem Fast-Food-Restaurant in der Bühlstraße. Die Pappaufsteller zeigen die Figur "Monster Grimace" und hatten einen Wert von insgesamt etwa 600 Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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