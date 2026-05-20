Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Unfälle - Brandalarm

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstag (09.05.2026) und Dienstag (19.05.2026) versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Rechbergstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Gebäude, hinterließen beim Einbruchsversuch aber Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Korb: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte zwischen Montag, 12 Uhr und Dienstag, 14 Uhr in der Dieselstraße einen geparkten Lkw und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Jugendlicher Kradfahrer nach Sturz geflüchtet

Ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades vom Hersteller Peugeot befuhr am Dienstagabend gegen 20:40 Uhr mit seinem Sozius die Wacholderstraße und kam dabei alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, dennoch setzte er im Anschluss an den Sturz seine Fahrt fort. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der 15-Jährige schnell ermittelt und kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für das Kleinkraftrad besteht kein Versicherungsschutz, zudem ergab sich der Verdacht, dass am Fahrzeug unerlaubte Veränderungen vorgenommen wurden. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Zur abschließenden Klärung des Unfallherganges werden Zeugen, die bislang keinen Kontakt mit der Polizei hatten, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 11:35 Uhr und 12:50 Uhr wurde in der Arnoldstraße ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 13:15 Uhr touchierte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Welzheimer Straße beim Ausparken einen geparkten BMW und verursachte dabei ca. 3000 Euro Schaden. Anschließend fuhr er weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zum geflüchteten Fahrer aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Backnang: Unfallflucht - Radfahrer übersehen

Ein unbekannter Autofahrer wollte am Dienstag, gegen 19 Uhr auf ein Tankstellengelände vom Rietenauer Weg einfahren. Dabei übersah der unbekannte PKW-Lenker einen 7-jährigen Radfahrer auf dem dortigen Gehweg. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 7-jährige Junge stürzte. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr unerlaubt in Richtung Röntgenstraße davon. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach: Brandalarm

Am Dienstagabend wurde gegen 18 Uhr ein Brandalarm in einem Seniorenheim in der Pfarrstraße ausgelöst. Im Gebäude konnte tatsächlich Brandgeruch wahrgenommen werden. Als Ursache konnte schnell eine defekte Mikrowelle in einem Aufenthaltsraum ausgemacht werden. Es kam zu keinerlei Sachschäden oder Verletzten. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

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