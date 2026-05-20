Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Flucht vor Polizeikontrolle - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Am Dienstag um 15.30 Uhr fuhr eine 18-jährige Lenkerin eines Mercedes aus einer Grundstücksausfahrt auf die Ulmer Straße ein. Hierbei übersah sie einen von links heranfahrenden VW T-Roc und prallte mit diesem Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurde der 64-jährige VW-Lenker sowie eine Beifahrerin im VW leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Oberkochen: Fahrrad entwendet

In der Dreißentalstraße wurde am Montag zwischen 8:05 Uhr und 21:50 Uhr ein dunkelblaues Cityrad Centurion im Wert von etwa 3900 Euro entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert und an den Fahrradständern einer dortigen Firma abgestellt. Hinweise auf den Diebstahl oder den verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 955990 entgegen.

Neresheim: Fahrrad entwendet

Aus einer Garage in der Kreuzstraße wurde zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr ein Pedelec der Marke Centurion im Wert von etwa 2700 Euro entwendet. Die Garage wurde vermutlich durch die Hintertür betreten. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Aalen: Diebstahl E-Scooter

Ein Xiaomi E-Scooter wurde zwischen vergangenen Mittwochmorgen, 5 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, in der Charlottenstraße entwendet. Der Scooter war in einem unverschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Scooters mit dem Versicherungskennzeichen 638-YDI nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: 20-Jähriger versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Am Dienstagabend um kurz vor Mitternacht sollte der Fahrer eines Audi A4 mit einer ausländischen Zulassung in der Mährenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen der Polizei missachtete der Fahrer sämtliche optische Anhaltesignale am Streifenwagen inklusive Blaulicht und Martinshorn und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Wohngebiet Triumphstadt auf die B19 in Fahrtrichtung Oberkochen. Dort setzte er seine Fahrt - weiterhin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit - über Königsbronn bis Heidenheim-Mergelstetten fort. Durch mehrere Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Aalen und des Polizeipräsidiums Ulm konnte der 20-jährige Fahrer auf einem Schotterparkplatz in Mergelstetten letztendlich gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei seinem Fluchtversuch erreichte der junge Fahrer, der nicht im Besitz eines Führerscheines ist, Geschwindigkeiten von bis zu 170 km/h (innerorts bis zu 110 km/h). Bei der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass die Kennzeichen, die an dem Audi angebracht waren, nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben wurden. Das Polizeirevier Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den 20-jährigen Audi-Lenker gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Ein 63-jähriger Suzuki-Lenker wollte am Dienstag gegen 16:40 Uhr aus einer Einfahrt in die Oberbettringer Straße einfahren. Hierbei übersah er einen 12-Jährigen Fahrradfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision wurde der Junge leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden.

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