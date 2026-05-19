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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Kollision zwischen Fahrradfahrer und Pkw

Am Montag kollidierte ein 11-jähriger Fahrradfahrer beim Befahren eines Gehweges in der Bahnhofstraße mit einem Daimler. Die 35-jährige Fahrerin des Daimlers wollte gegen 13:30 Uhr aus einem dortigen Grundstück in den fließenden Verkehr der Bahnhofstraße einfahren und musste verkehrsbeding auf dem Gehweg stehen bleiben. Hierbei kam es zur Kollision, wodurch der 11-Jährige leicht verletzt wurde und in eine Klink verbracht werden musste. Der Fahrradfahrer trug vorbildlich einen Helm. An den Fahrzeugen entstanden keine Schäden.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Ein 34-jähriger VW-Fahrer missachtete am Dienstag, gegen 5:30 Uhr, in einem Kreisverkehr in der Bahnhofstraße die Vorfahrt einer 39-jährigen Toyota-Fahrerin. Es kam zum Unfall. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.500 Euro.

Aalen: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Am Montag um 18:10 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Aalen im Kälblesrainweg eine Person fest, die dort mit einem Segway fuhr. Nachdem sich die Beamten dazu entschieden haben, den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, versuchte dieser zu flüchten. Nachdem die Polizisten den 42-Jährigen anhalten und kontrollieren konnten, verhielt sich der sichtlich alkoholisierte Mann äußerst unkooperativ. Nachdem ihm eröffnet wurde, dass eine Blutentnahme durchgeführt werden muss, wehrte er sich vehement dagegen. Nur durch Hinzuziehung einer weiteren Streife gelang es den Mann in das Krankenhaus zu transportieren. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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