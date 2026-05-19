Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brandstiftung, Unfälle, Einbruchsversuch, Informationsmobil des LKA in Winterbach

Aalen (ots)

Backnang: Verdacht der Brandstiftung

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 04:30 Uhr versuchten unbekannte Täter im Bereich eines Hauseingangs in der Lindenstraße ein Feuer zu legen. Die Flammen erloschen nach kurzer Zeit von selbst, so dass es zu keinem Brandausbruch kam. Es entstand nach derzeitigen Erkenntnissen kein Schaden am Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet dazu um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07361 5800 an die Polizei zu wenden.

Fellbach-Schmiden: Unfall

Ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Montag gegen 17:00 Uhr rückwärts von einem Grundstück auf die Talstraße einfahren. Dabei übersah er den auf der Talstraße fahrenden Golf eines 55-jährigen Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 56 Jahre alter Ford-Fahrer übersah am Dienstagmorgen beim Rechtsabbiegen in der Stuttgarter Straße eine 57-jährige Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin stürzte infolge der Kollision mit dem Pkw, sie zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Weinstadt-Endersbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Firmengebäude in der Mercedesstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Gebäude, hinterließen aber mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winterbach: Infomobil des LKA zum Thema "Einbruchschutz" am Marktplatz

Am Donnerstag, 28.05.2026 ist das Informationsmobil des LKA Baden-Württemberg in Winterbach auf dem Marktplatz. Von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr informiert dort die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Rems-Murr-Kreis fachlich fundiert und kostenlos über verschiedene Möglichkeiten des Einbruchschutzes

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Betroffene oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden.

Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt auch im Jahr 2024, dass knapp die Hälfte der Einbrüche im Versuch gescheitert sind. Wichtig sind: Eine gute Sicherungstechnik, ein "sicherungsbewusstes Verhalten" und aufmerksame Nachbarn.

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