Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl aus Wohnung

Aalen (ots)

Schorndorf: Beim Ausparken Unfall verursacht

Ein 68 Jahre alter Suzuki-Fahrer wollte am Montag gegen 11:50 Uhr aus einer Parklücke in der Friedensstraße rückwärts ausparken und kollidierte hierbei mit einem geparkten Audi. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Winterbach: Lkw kollidiert mit Pkw

Rund 16.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Ostlandstraße. Ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr die Ostlandstraße gegen 15 Uhr und streifte dabei einen geparkten VW Golf. Dieser wurde anschließend auf ein Verkehrsschild aufgeschoben, wodurch dieses ebenfalls beschädigt wurde.

Fellbach-Schmiden: Feuerwehreinsatz

Eine Anwohnerin des Postwegs bemerkte am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr den Rauchmelder sowie Rauchgeruch aus einer benachbarten Wohnung und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Schmiden kam mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Es stellte sich heraus, dass die Bewohnerin Essen auf dem Herd vergessen hatte. Ein Brandausbruch konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Kernen im Remstal - Stetten: Autofahrer ohne Führerschein unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 24 Jahre alter Autofahrer wurde am Montag gegen 23:50 Uhr im Gaiernweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Da sich zudem der Verdacht ergab, dass der Mann unter Drogeneinfluss steht, wurde ein entsprechender Urintest durchgeführt. Dieser fiel positiv auf Kokain-Beeinflussung aus. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Backnang: Diebstahl aus Wohnung

Am Montagnachmittag klingelte ein unbekannter Täter an einer Wohnung in der Gartenstraße und gab an, dass etwas mit der Elektrik nicht stimmen würde. Unter diesem Vorwand wurde der unbekannte Täter hereingelassen. In einem unbeobachteten Moment entwendete er Schmuck im niedrigen vierstelligen Wert aus dem Schlafzimmer. Zum Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er etwa 170 cm groß und von schlanker Statur war. Das Polizeirevier in Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

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