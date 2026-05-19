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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Unfallflucht und Treibstoffdiebstahl

Aalen (ots)

Wallhausen/Hengstfeld: Einbruch in Hütte

Zwischen Freitag und Montag wurde in der Straße "Am Kellerbuck" in der Nähe des Kümmelsee in eine Hütte eingebrochen. Dabei entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Entwendet wurde jedoch nichts. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu diesem Einbruch unter der 07955 454 zu melden.

Gaildorf: Unfallflucht

In der Schmiedstraße wurde zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, ein geparkter Mercedes B-Klasse durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu melden. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Unfall haben, werden gebeten, sich unter der 07971 95090 zu melden.

Crailsheim: Treibstoffdiebstähle

Am Dienstag zwischen 3:00 und 4:45 Uhr wurden auf zwei Parkplätzen entlang der A6 Treibstoffdiebstähle durchgeführt. Auf dem Parkplatz Reußenberg in Fahrtrichtung Nürnberg entwendeten Unbekannte aus einer Sattelzugmaschine der Marke Volvo rund 330 Liter Kraftstoff. Dabei wurde der Tank beschädigt, der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Auf dem Parkplatz Bronolzheim wurde bei einer Sattelzugmaschine des Herstellers Mercedes etwa 1000 Liter Treibstoff gestohlen. Der Wert des gestohlenen Kraftstoffs wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen darum, sich mit Hinweisen unter der 07904 94260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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