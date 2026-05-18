POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstenfahndung
Aalen (ots)
Backnang-Sachsenweiler: Vermisstenfahndung
Am Montag gegen 20:44 Uhr war ein Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche in Backnang Sachsenweiler eingesetzt, da nicht auszuschließen war, dass sich ein 23-jähriger Mann aus Sachsenweiler in einer hilflosen Lage befand. Die vermisste Person wurde kurz nach 21:00 Uhr wohlbehalten angetroffen. An dem Einsatz waren auch mehrere Streifen eingesetzt
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