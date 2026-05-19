Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 19 Uhr und 19:10 Uhr wurde in der Max-Eyth-Straße ein Fiat beschädigt, welcher dort am Straßenrand geparkt war. Beim Unfallverursacher handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Fahrradfahrer, welcher mit seinem Lenker an dem PKW vorbeistreifte. Hinweise auf den unfallflüchtigen Fahrradfahrer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Bopfingen/Flochberg: Fahrzeugbrand

Am Montag gegen 18:20 Uhr geriet ein Wohnmobil, welches auf dem Gelände eines Autohauses im Gewerbehof geparkt war, in Brand. Ein Mitarbeiter des Autohauses konnte das Fahrzeug noch einige Meter nach vorne fahren, so dass das Feuer nicht auf das Gebäude übergreifen konnte. Die genaue Brandursache konnte nicht abschließend geklärt werden, es wird allerdings davon ausgegangen, dass eine Gasflasche im Wohnmobil für den Brand ursächlich war. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, wobei ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. Außerdem wurde eine mobile Toilette, eines benachbarten Imbisses sowie ein Hinweisschild durch den Brand beschädigt.

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