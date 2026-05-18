POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Aufgefahren
Aalen (ots)
Aalen/Dewangen: Sachbeschädigung
Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 6:45 Uhr, wurde an einer Kindertagesstätte in der Rechbergstraße die Eingangstür mutwillig durch einen Steinwurf beschädigt. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.
Ellenberg: Aufgefahren
Am Montag gegen 11 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe des Virngrundtunnels, zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl / Fichtenau und Ellwangen, musste ein 71-jähriger Ford-Fahrer sein Fahrzeug aufgrund stockenden Verkehrs auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Ein nachfolgender 42-jähriger Lenker eines VW Polo erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
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