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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Aufgefahren

Aalen (ots)

Aalen/Dewangen: Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 6:45 Uhr, wurde an einer Kindertagesstätte in der Rechbergstraße die Eingangstür mutwillig durch einen Steinwurf beschädigt. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 entgegen.

Ellenberg: Aufgefahren

Am Montag gegen 11 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe des Virngrundtunnels, zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl / Fichtenau und Ellwangen, musste ein 71-jähriger Ford-Fahrer sein Fahrzeug aufgrund stockenden Verkehrs auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Ein nachfolgender 42-jähriger Lenker eines VW Polo erkannte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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