Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern - Körperverletzungen - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Verkaufshäuschen aufgebrochen

Am Sonntag um 10:30 Uhr wurde festgestellt, dass das Verkaufshäuschen auf dem Sportplatz in Neresheim aufgebrochen wurde. Hierbei wurde die Jalousie aufgehebelt und aus der Verankerung gerissen. Ob aus dem Häuschen etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Aus einem VW, der vor einem Hotel in der Kochertalstraße geparkt war, wurde zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 6 Uhr, ein Mountainbike der Marke Specialized im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

An einem VW, der in der Thurgaustraße geparkt war, wurde am Samstag zwischen 12 Uhr und 17 Uhr die linke Seitenscheibe mit einer Glasflasche eingeschlagen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Streit eskaliert

Am Samstag gegen 2 Uhr kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern vor einer Bar in der Helferstraße. Im Laufe dieses Streites verpasste ein 35-Jähriger seinem 39-jährigen Kontrahenten zunächst einen Kopfstoß. Im weiteren Verlauf schlug er noch mit einer Flasche zu. Hierbei wurde der 39-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht werden musste.

Aalen: Diebstahl E-Roller

Ein E-Roller der Marke Ninebot mit dem Versicherungskennzeichen 685-VPE wurde am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr vor einem Drogeriemarkt in der Friedhofstraße entwendet. Das verwendete Schloss wurde von dem Dieb vor Ort zurückgelassen. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Rollers nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein Mercedes, der am Freitag zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr in der Haller Straße vor einem dortigen Gartencenter geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Oberkochen: Unfallflucht

Ein BMW, der am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Aalener Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unbekannte war vermutlich mit einem roten Hyundai mit Aalener Kennzeichen unterwegs. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 955990 entgegen.

Jagstzell: Pkw beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 22:00 Uhr und 01:00 Uhr, wurde ein grauer Audi, der in der Straße Unterer Weiler abgestellt war, beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Göggingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen Audi, der am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße Zum Steingau abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Heubach: Unfall

Ein 72-jähriger Skoda-Lenker befuhr am Samstag gegen 17:10 Uhr die Klotzbachstraße in Richtung Gmünder Straße. An der Kreuzung zur Adlerstraße übersah er einen von rechts kommenden Ford, der von einer 32-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag Blumenkübel, die vor einer Bäckerfiliale eines Baumarktes in der Buchstraße standen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Heubach: Pkw beschädigt

Ein Cupra, der am Sonntag zwischen 12:15 Uhr und 14:05 Uhr in der Straße Fuchsberg abgestellt war, wurde von Unbekannten auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern

Unbekannte schlugen am Sonntag zwischen 03:10 Uhr und 07:40 Uhr die Scheibe eines VWs ein und entwendeten aus dem Kofferraum zwei hochwertige Rennräder im Wert von rund 19.000 Euro. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls vor einem Hotel im Hauberweg abgestellt. Bei den Rädern handelt es sich zum einen um ein Rennrad der Marke Scott Spark RC Pro im Wert von ca. 7.000 Euro und zum anderen um ein Rennrad der Marke Scott Spark RC Worldcup im Wert von ca. 12.000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 358-0 entgegen.

Heubach: Streitereien

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:50 Uhr in einem Automatenladen in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Mann und drei Männern im Alter von 20, 21 und 24 Jahren. Im Verlauf des Streits soll der Unbekannte die drei jungen Männer bedrohte haben. Einer der Männer erlitt eine leichte Schnittverletzung, nachdem der Unbekannte versucht hatte, mit einer zerbrochenen Bierflasche auf ihn einzuschlagen. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ der Unbekannte den Laden und entfernte sich von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07171 358-0.

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