Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Einbruch und Einbruchsversuch, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Allmersbach im Tal: Gegenstand beschädigt fahrendes Auto

Ein 20-jähriger Fahrer eines Cupra war am Sonntag, gegen 16 Uhr auf der L1080 von Allmersbach kommend in Richtung Heininger Kreisel unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Allmersbach überholte er einen vor ihm fahrenden weißen Transporter. Während des Überholvorgangs wurde die Frontscheibe des Cupra durch einen unbekannten Gegenstand beschädigt. Der 20-Jährige vermutet, dass der Gegenstand durch den Fahrer des weißen Transporters auf sein Auto geworfen wurde. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Kirchberg an der Murr: Auto beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag die hintere linke Scheibe eines in der Pfarrgartenstraße geparkten Audi. Die Scheibe wurde komplett zerstört. Die Polizei in Backnang bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Aspach/Großaspach: Unfall

Am Samstag, gegen 11:10 Uhr wollte eine 45-jährige Opel-Fahrerin von der Heilbronner Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Mercedes eines 65-jährigen Fahrers, der in Richtung Stadtmitte fuhr. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand eine Gesamtschaden von etwa 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Murrhardt: Unfall mit Quad

Ein 41-jähriger Fahrer eines Quad war am Sonntag, gegen 00:30 Uhr auf der Fornsbacher Straße (L1066) in Richtung Fornsbach unterwegs. Auf Höhe Murrhardt-Hausen verlor der 41-Jährige aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Am Quad entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Quad-Fahrer unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Daher musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei in Backnang.

Backnang: Einbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten am Samstagnachmittag mittels Tritte gegen den Rollladen eines Fensters in ein Haus in der Schwenninger Straße einzudringen. Dabei wurden sie durch einen Zeugen gestört und ergriffen sofort die Flucht. Sie gelangen nicht ins Haus. Am Fenster und Rollladen entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Backnang/Maubach: Einbruch in Haus

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag zwischen 11 Uhr und 16 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Tiroler Straße. Dort durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume bevor sie das Haus wieder verließen. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Auch der entstandene Sachschaden ist noch nicht genau bezifferbar. Das Polizeirevier Backnang ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Kernen/Rommelshausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Samstag, gegen 18:05 Uhr in der Lilienstraße, Ecke Schillerstraße einen geparkten Mercedes und verursachte einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Jugendliche treten Fahrräder um

Ein Gruppe Jugendlicher wurde durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie am Sonntag, gegen 04:45 Uhr mehrere abgestellte Fahrräder in der Schaflandstraße, gegenüber des Raiffeisenplatzes, umgetreten haben. Die Fahrräder wurden dabei offensichtlich nicht beschädigt. Das Polizeirevier Fellbach bittet um weitere Zeugenhinweise und um Kontaktaufnahme von weiteren möglichen Geschädigten unter der Rufnummer 0711 57720.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstagabend kurz nach 23 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Pkw die Klinglestalstraße und kam hierbei zu weit nach links, sodass er mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden 35-jährigen Mercedes-Fahrerin kollidierte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Winnender Straße einen geparkten Renault und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum geflüchteten Fahrer aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Berglen: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 14:35 Uhr und 15:45 Uhr wurde im Märzenweg ein geparkter BMW beschädigt. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Welzheim: Pkw-Brand nach Unfallflucht

Ein 45 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 17:30 Uhr die Murrhardter Straße und bog von dieser nach links in die Wilhelmstraße ab. Hierbei kam er nach rechts von der Straße ab und touchierte einen Mast. Der elfjährige Mitfahrer im VW erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Anschließend fuhr der 45-Jährige zunächst weiter und parkte das Fahrzeug im Bereich Kirchplatz, wo der Pkw (kein E-Auto) infolge des vorherigen Unfalls zu qualmen begann und letztlich Feuer fing. Die Freiwillige Feuerwehr Welzheim kam mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Ein Alkoholtest beim 45 Jahre alten Fahrer ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille, weshalb dieser eine Blutprobe abgeben musste. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

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