Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall mit Linienbus

Aalen (ots)

Am Sonntag gegen 15:46 Uhr befuhr eine 39-jährige Busfahrerin die Landesstraße 1080 von Aalen in Richtung Waldhausen. Bei Himmlingen geriet sie aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn. In der Folge kippte der Bus auf dem abschüssigen Grünstreifen um. Im Bus befanden sich zwei weitere Personen. Verletzt wurde niemand. Zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße teilweise komplett gesperrt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt laufen die Bergungsarbeiten noch. Aktuell ist die Landesstraße komplett gesperrt. Der Sachschaden am Bus beläuft sich nach ersten Informationen auf 250.000 Euro. Die Straßenmeisterei sowie ein Vertreter des Landratsamtes waren an der Unfallstelle.

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