Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen vom 17.05.2026

Aalen (ots)

Aspach: Unfall beim Abbiegen

Am Samstag gegen 11:10 Uhr wollte eine 45-jährige Lenkerin eines Opel Meriva von der Heilbronner Straße nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 65-jährigen Lenker einer Mercedes-Benz A-Klasse. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Backnang: Brandstiftung und Sachbeschädigung

Am Samstag gegen 20:52 Uhr brannte auf einem Firmengelände in der Öhringer Straße ein Pkw. Durch die Flammen wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. An mehreren Fahrzeugen wurden die Fensterscheiben eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Zur Bekämpfung des Feuers war die freiwillige Feuerwehr Backnang mit 20 Mann vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Samstagabend wurde ein ordnungsgemäß geparkter Mercedes-Benz (E-Klasse) gegen 18:00 Uhr in der Lilienstraße in Kernen im Remstal von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. An dem Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell