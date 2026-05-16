Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Brand, Unfall

Aalen (ots)

Waiblingen: PKW ausgebrannt

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 42 -jähriger Mercedes-Fahrer die B14 in Richtung Stuttgart. Aufgrund eines technischen Defekts geriet der PKW in Brand. Der Fahrer konnte den PKW auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Nord auf dem Standstreifen abstellen und gemeinsam mit seinem 62 -jährigen Beifahrer unverletzt verlassen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Der rechte Fahrstreifen war bis ca. 17:30 Uhr aufgrund Aufräumarbeiten gesperrt. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.

Fellbach: Unfall

Am Freitag gegen 16:15 Uhr befuhr eine 65 -jährige Lenkerin eines PKW Jeep die Mozartstraße in Richtung Esslinger Straße. An der Pfarrer-Sturm-Straße übersah sie an einer Stoppstelle bei Starkregen den bevorrechtigten Fahrer eines Krankenfahrstuhls und kollidierte mit diesem. Der 77 -jähriger Fahrer kippte mit seinem Krankenfahrstuhl zur Seite und wurde schwer verletzt. Der Sachschaden beträgt 3.500 Euro.

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