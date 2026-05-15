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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Raub auf Juwelier

Aalen (ots)

Aalen: Am Freitag gegen 14:55 Uhr betritt ein unbekannter Täter ein Juweliergeschäft in der Mittelbachstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohte der Mann die geschädigte Mitarbeiterin. Anschließend schlug er mehrere Vitrinen ein und entwendete Schmuckstücke im Wert eines oberen fünfstelligen Betrags. Der Täter flüchtete danach in unbekannte Richtung. Der Mann war mit einem weißen Tuch maskiert, trug eine schwarze Jacke mit Fellbesatz am Kragen, gelbe Stoffhandschuhe sowie eine hellblaue Hose. Zudem hatte er die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Der Täter wird auf ca. 170 cm geschätzt. Die Polizei fahndet derzeit unteranderem mit einem Polizeihubschrauber nach dem Mann. Hinweise zu dem Täter oder dessen Aufenthalt nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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