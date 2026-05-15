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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Frau ausgeraubt und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfallflucht

Im Parkhaus Forum in der Abtsgmünder Straße stieß ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag gegen 18.40 Uhr gegen einen Opel Adam. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240.

Ellwangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein unbekannter Verursacher einen Sattelauflieger, der zwischen Dienstag und Freitag in der Bahnhofstraße stand. Der Fahrer flüchtete und hinterließ rund 3000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Frau ausgeraubt

Eine 28 Jahre alte Frau war am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr von der Innenstadt kommend zu Fuß in der Aalener Straße unterwegs. An der Ecke zur Jahnstraße kam ein unbekannter Mann auf die Geschädigte zu, bedrohte sie mit einem Messer und forderte die Herausgabe ihres Bargeldes sowie Handy. Letztlich übergab sie ihm ihr Bargeld, zudem nahm er ihr einen Pullover ab, den sie bei sich trug. Anschließend rannte der Täter in Richtung des Kreisverkehrs Am Stadtgraben davon. Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30-40 Jahre, circa 1,70 Meter groß, braune, kurze Haare, blaue Jeans, schwarzer Kapuzenpulli, sprach gebrochenes Deutsch. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07361/5800 um weitere Hinweise auf den Mann. Eventuell fiel dieser bereits vor der Tat im dortigen Bereich oder während seiner Flucht auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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