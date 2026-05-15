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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw-Brand und Sachbeschädigung an BMW

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall/Ramsbach: Pkw-Brand

Am Donnerstagmorgen wurde in der Ramsbacher Straße auf einem Feldweg zwischen Ramsbach und der Einmündung K2572 ein brennender Pkw gemeldet, welcher schließlich im Vollbrand war und durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein technischer Defekt die Ursache für den Brand. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Gerabronn: BMW verkratzt

Am Donnerstag wurde in der Blaufeldener Straße festgestellt, dass ein geparkter, schwarzer BMW ringsherum mit verschiedenen Formen zerkratzt wurde. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter der 07953 925010 mit Hinweisen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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