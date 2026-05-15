Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Gans gerettet, Sturz von Parkhaus

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Zwischen Samstag 08 Uhr und Mittwoch 17:20 Uhr beschädigte ein Radfahrer einen in der Lerchenstraße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Backnang: Sturz von Parkhaus

Am Mittwochabend gegen 20:45 Uhr kletterte ein 14-jähriges Mädchen über die Brüstung im ersten Stock eines Parkhauses in der Bahnhofstraße. Dort wurde sie zunächst von anderen Jugendlichen festgehalten. Als diese das Mädchen jedoch nicht mehr halten konnten, stürzte die 14-Jährige auf das Dach einer Bushaltestelle und wurde hierbei verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Backnang: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 19 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mercedes in der Martin-Dietrich-Allee. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Radfahrerin gestürzt - Zeugen gesucht

Eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin war am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr auf einem Radweg entlang der K1897 unterwegs. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache zum Sturz und verletzte sich leicht. Da sich die 65-Jährige nicht mehr an den Unfallhergang erinnern kann, sucht das Polizeirevier Backnang Zeugen, welche unter der Telefonnummer 07191 9090 Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Waiblingen: Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Am 13.05.2026 fuhr der 21 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz GLC gegen 11:15 Uhr in der Max-Eyth-Straße auf den vor ihm stehenden VW Golf auf. Dabei entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen von jeweils rund 3.000 Euro.

Winnenden: Unfallflucht

Am 13.05.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 07:30 Uhr und 16:15 Uhr am Parkplatz P2 der Rems-Murr-Klinik einen dort parkenden braunen VW Passat. Am VW Passat entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise unter 07195 6940 entgegen.

Kaisersbach, Ebnisee: Gans gerettet

Am Nachmittag des 14.05.2026 wurde gemeldet, dass eine Gans auf dem Ebnisee einen Angelhaken am Körper hätte. Die Gans wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Kaisersbach auf dem Ebnisee eingefangen und durch eine Streife des Polizeireviers Schorndorf zum Tierarzt gebracht. Dort konnte der Angelhaken erfolgreich entfernt werden.

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