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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Fellbach: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht vom 13.05.2026 auf den 14.05.2026 wurde ein Mann gemeldet, welcher in Fellbach im Bereich der Friedrich-List-Straße versucht haben soll Fahrzeugtüren zu öffnen. Ein 23-Jähriger wurde im dortigen Bereich einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei wurden bei dem 23-Jährigen unter anderem zwei Verbandskästen aufgefunden. Den Gesamtumständen nach kann nicht ausgeschlossen werden, dass versucht wurde Gegenstände aus unverschlossenen Pkw zu entwenden. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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