Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Köln und der Deutschen Bahn AG

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Köln (ots)

Mehr Sichtbarkeit und Zusammenarbeit ergeben mehr Sicherheit- Bundespolizei und DB Sicherheit starten gemeinsame Streifen im Kölner Hauptbahnhof

Die Bundespolizei und die DB Sicherheit intensivieren ihre Zusammenarbeit im Kölner Hauptbahnhof: Ab heute werden dort gemeinsame Streifen eingesetzt, um die Sicherheit für Reisende weiter zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl nachhaltig zu stärken.

Ziel der Kooperation ist es, die Präsenz im Bahnhof sichtbar zu erhöhen, die Aufenthaltsqualität für Bahnreisende zu verbessern und gleichzeitig die Zusammenarbeit sowie Kommunikation beider Organisationen weiter zu optimieren.

Bevor die gemeinsamen Streifen heute ihren Dienst aufnehmen, wurden alle beteiligten Kräfte umfassend geschult. Im Fokus standen dabei insbesondere das gegenseitige Verständnis der jeweiligen Aufgaben und Befugnisse, der sichere Umgang mit Einsatzmitteln sowie ein abgestimmtes und rechtssicheres Handeln im Einsatz.

Die Streifen werden zunächst mehrfach pro Woche im Kölner Hauptbahnhof eingesetzt. Nach einer Evaluierungsphase und fortlaufender Lagebewertung wird die Intensität und der Umfang der Zusammenarbeit angepasst.

Während der gemeinsamen Streifen nehmen beide Partner weiterhin ihre originären Aufgaben wahr. Die DB Sicherheit übt unter anderem das Hausrecht aus, kann Platzverweise aufgrund diesem erteilen und handelt im Rahmen der sogenannten Jedermannsrechte, beispielsweise bei Notwehr, Nothilfe oder vorläufigen Festnahmen. Die Bundespolizei handelt auf Grundlage ihrer gesetzlichen Befugnisse nach dem Bundespolizeigesetz und ist insbesondere für gefahrenabwehrende und strafverfolgende Maßnahmen zuständig.

Durch die Bündelung der jeweiligen Kompetenzen entsteht ein wirkungsvolles Zusammenspiel, das die Sicherheit im Kölner Hauptbahnhof weiter stärkt und Reisenden einen spürbaren Mehrwert bietet.

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