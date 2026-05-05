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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schmuck nach Diebstahl zugeordnet - Bundespolizei beendet Fahndung

Dortmund (ots)

Nachdem die Bundespolizei zuvor um Hinweise zu sichergestelltem Schmuck gebeten hatte, konnte dieser nun einem Eigentümer zugeordnet werden. Die Fahndung wird eingestellt. Am 21. April veröffentlichte die Bundespolizeiinspektion Dortmund eine Pressemitteilung zu sichergestelltem Schmuck und bat in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/6259771

Ein eingegangener Hinweis führte schließlich zur erfolgreichen Zuordnung der Schmuckstücke. Die Fahndung wird daher eingestellt. Die Bundespolizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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