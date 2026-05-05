Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Schmuck nach Diebstahl zugeordnet - Bundespolizei beendet Fahndung
Dortmund (ots)
Nachdem die Bundespolizei zuvor um Hinweise zu sichergestelltem Schmuck gebeten hatte, konnte dieser nun einem Eigentümer zugeordnet werden. Die Fahndung wird eingestellt. Am 21. April veröffentlichte die Bundespolizeiinspektion Dortmund eine Pressemitteilung zu sichergestelltem Schmuck und bat in diesem Zusammenhang um Unterstützung aus der Bevölkerung.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/6259771
Ein eingegangener Hinweis führte schließlich zur erfolgreichen Zuordnung der Schmuckstücke. Die Fahndung wird daher eingestellt. Die Bundespolizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung.
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