Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kurierfahrt oder Ausrede? Bundespolizei stoppt Mann mit großer Menge Betäubungsmittel.

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Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei in Aachen kontrollierten am 27.04.2026 einen Mann in einem Zug und entdeckten eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel. Seine anschließende Begründung warf Fragen auf.

Am 27.04.2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Aachen einen 23- jährigen guineischen Staatsangehörigen in einem grenzüberschreitenden Zug. Der Mann war zuvor von Belgien nach Deutschland eingereist. Bereits bei der Kontrolle ergaben sich Unstimmigkeiten hinsichtlich seiner aufenthaltsrechtlichen Dokumente. Gegenüber den Beamten wies sich der 23-Jährige mit seinem abgelaufenem deutschen Aufenthaltstitel aus und zeigte zudem lediglich ein Foto seiner ebenfalls abgelaufenen Fiktionsbescheinigung vor. Im Zuge der weiteren Überprüfung nahmen die Beamte das mitgeführte Gepäck des Mannes genauer in Augenschein. Dabei stießen die Beamten auf mehrere professionell verpackten Pakete. Eine genauere Kontrolle bestätigte den Verdacht. In dem Gepäck befand sich eine nicht geringe Menge verschiedener Betäubungsmittel, darunter über 200 Gramm Kokain, über ein Kilo Marihuana, über 3 Liter Codein-Saft sowie knapp 200 Ecstasytabletten und 600 Valium-Tabletten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei verbracht. Im Rahmen der Befragung gab der 23-Jährige an, für den Transport des Koffers als Kurier zu fungieren. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie weiterer Verstöße ein. Die beschlagnahmten Betäubungsmittel und Beweismittel wurden zuständigkeitshalber an das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Aachen der Zollfahndung übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht in Aachen vorgeführt, der eine beantragte Untersuchungshaft beschloss. Der Betroffene wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Aachen eingeliefert.

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