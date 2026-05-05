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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungstreffer im Kölner Hauptbahnhof - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am gestrigen Montag (4. Mai) einen Haftbefehl im Kölner Hauptbahnhof vollstreckt.

Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte sich ein 31-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger den Beamten gegenüber nicht ausweisen. Zur Klärung seiner Identität brachten ihn die Einsatzkräfte zur Dienststelle. Dort stellten sie seine Personalien mittels seines Fingerabdrucks zweifelsfrei fest.

Die Überprüfung ergab, dass gegen den Mann eine aktuelle Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach vorlag. Er war zuvor wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Freiheitsstrafe von 18 Tagen verurteilt worden. Die Haft hätte durch die Zahlung von 2.160 Euro abgewendet werden können.

Da der Mann den geforderten Betrag nicht aufbringen konnte, vollstreckten die Bundespolizisten den Haftbefehl und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Stephanie Reuver

Telefon: +49 (0) 221 16093-1401
Mobil: +49 (0) 173 56 21 184
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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