Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle und stellt Betäubungsmittel sicherü

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Ein 37-jähriger Deutscher konnte durch die Bundespolizei in Aachen am Hauptbahnhof festgenommen werden, doch dabei sollte es nicht bleiben. Am frühen Morgen, des 02.05.2025, fiel einer Streife der Bundespolizei ein junger Mann am Hauptbahnhof in Aachen auf. Der 37-jährige Deutsche konnte sich bei einer Personenkontrolle nicht ausweisen. In einer eingeleiteten Personalienfeststellung wurde die Identität des Deutschen durch die Bundespolizei festgestellt. Hierbei kam heraus, dass gegen die Person gleich zwei Haftbefehle bestanden. Insgesamt muss der 37-Jährige auf Grund von Straftaten der Urkundenfälschung und des Diebstahls für 82 Tage in Haft. Doch dabei soll es nicht geblieben sein. Auf Grund seiner Festnahme wurde der Betroffene durchsucht. Hierbei fanden die Beamten Betäubungsmittel auf und konnten eine Ecstasypille sowie ein Nasenspray mit einer Lösung aus Amphetaminen sicherstellen. Folglich wurde ein weiteres Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Im Anschluss wurde der junge Mann in die Justizvollzugsanstalt in Aachen eingeliefert!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell