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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schmuck nach vermutlichem Diebstahl sichergestellt Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Dortmund (ots)

Am 19. Februar gegen 22:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen 18-jährigen Mann. Bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren stellten die Einsatzkräfte insgesamt 24 lose in der Jackentasche des deutschen Staatsbürgers befindliche Ringe fest. Zu der Herkunft des Schmucks machte der Wohnungslose widersprüchliche Angaben. Die Polizisten beschlagnahmten die Ringe, belehrten den polizeibekannten Mann und entließen ihn anschließend.

Nun wurde eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem oder den Eigentümern der Ringe eingeleitet. Die Bundespolizei bittet daher die Bevölkerung um Hilfe.

Wer kann Angaben zu dem Schmuck und seiner Herkunft machen? Laut einer ersten Einschätzung liegt der Wert der Ringe (ohne Steine) zwischen 4.500 und 5.000 Euro.

Für die Bundespolizei ist die Beantwortung der folgenden Frage von Bedeutung:

Können die sichergestellten Ringe einer Tat bzw. Taten oder Geschädigten zugeordnet werden?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der Rufnummer 0231 5622470 oder der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fotos der Ringe finden Sie unter folgendem Link:

https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/19-februar-2026-diebstahl-hauptbahnhof-dortmund-09-2026

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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